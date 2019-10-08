https://static.news.ru/photo/ddacc220-e9d6-11e9-bce6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Хакеры распространяют так называемый троянский компьютерный вирус через сайт Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Интернет-ресурс, правда, не настоящий, а поддельный. Но похож настолько, что с первого взгляда заметить разницу очень сложно, предупредили в компании Dr.Web.

Внешне сайт-подделка почти не отличается от оригинала, однако некоторые элементы на ней отображаются некорректно. При попытке перейти по некоторым ссылкам появляется предупреждение о необходимости обновить Adobe Flash Player. Однако на компьютер при этом загружается файл, который активирует вирус, информирует ПРАЙМ .

Такой «троянец» в дальнейшем будет всегда запущен на устройстве пользователя и сможет выполнять различные действия по команде от управляющего сервера. Вместе с тем, уточнили специалисты Dr.Web, хакеры пока не осуществляли масштабные атаки с использованием сайта-подделки. Однако эксперты не исключают, что он мог быть использован в киберпреступлениях по отношению к отдельным пользователям или организациям.

Ранее, как писал News.ru, команда мессенджера WhatsApp обнаружила и устранила новую уязвимость. Она позволяла злоумышленникам получить доступ к программному обеспечению с помощью GIF-файла.