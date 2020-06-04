Эксперт в сфере безопасности: прослушивать смартфоны россиян неинтересно

https://static.news.ru/photo/371dce40-a65a-11ea-8c3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство среднестатистических людей неинтересны для прослушки. Поэтому в девяти из десяти случаев, когда смартфон начинает подозрительно себя вести, речь идёт, скорее всего, о банальных сбоях в работе устройства, считает руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

По его словам, вместо того чтобы грешить на спецслужбы, пользователям следует в таких случаях обратить внимание на разрешения, к которым получен доступ у ранее установленных приложений, проверить гаджет на вирусы и обратить внимание на его техническое состояние.

В большинстве случаев, когда смартфон начинает тормозить, глючить, речь идёт о технической проблеме, которая никак не связана с прослушкой. В девяти случаях из десяти. Начинать бить кирпичом смартфон не стоит, обращаться в правоохранительные органы — тоже, — цитирует Ульянова НСН.

Он отметил, что прослушка теоретически возможна лишь когда речь идёт о высокопоставленных людях, в том числе из финансовой сферы, которые действительно располагают «некой информацией». Однако для большинства людей это неактуальная угроза, так как личные переговоры обычного человека никому неинтересны.

При этом эксперт признал, что с помощью смартфона можно получить исчерпывающую информацию о его владельце. Это позволяют любые программы, которые установлены на телефоне, так как пользователи сами дают им слишком много разрешений.

Большинство программ запрашивают доступ к контактам, к данным геолокации, к сообщениям, к файлам на диске, а по факту эти доступы им не нужны. Но данные собираются, и разработчики приложений могут, соответственно, их использовать, — отметил специалист.

В большинстве случаев речь идёт о коммерческом использовании, пояснил Ульянов.

Ранее глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков назвал несколько признаков того, что телефон находится на прослушке. По его словам, об этом свидетельствует наличие приложений, которые не устанавливал пользователь, а также ситуация, когда смартфон начинает «жить своей жизнью»: включаться-выключаться, перегреваться, писал NEWS.ru.