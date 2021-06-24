Эксперт: распознавание людей и машин по силуэтам не поможет в суде

В компании Ntechlab заявили, что МВД внедрило в пяти российских регионах систему распознавания силуэтов людей и автомобилей. Речь идёт о платформе мультиобъектной видеоаналитики, которая в режиме реального времени отображает видеопотоки, распознавая очертания. В частности, алгоритм учитывает такие признаки, как рост, походка, растительность на лице. Данная технология позволяет определять силуэты с очень высокой точностью. Специалист по IT-безопасности Дмитрий Артимович рассказал NEWS.ru, почему он сомневается в эффективности системы, какой у неё недостаток с точки зрения юриспруденции и почему речь может идти об освоении бюджета.

— Что вы думаете о заявлениях компании?

— Первое, что приходит на ум — юридический аспект. Как это будет выглядеть: камера засекла силуэт машины, похожей на вашу, и оштрафовала? Такого нет у нас в законе. У нас есть привязка к номеру или формулировка о том, что номер нечитаемый. Сомневаюсь, что суд будет вставать на сторону правоохранительных органов, если они будут говорить, что преступление совершено на автомобиле с похожим силуэтом.

— А что с технической точки зрения?

— Думаю, в какой-то степени эта система будет работать, как, например, работала система по поиску лиц, нарушающих карантин во время пандемии коронавируса. Кажется, этим занималась та же компания. Впрочем, я не слышал особо о большой эффективности её работы и, думаю, на самом деле она отсутствовала. Полагаю, будет много ошибок. Похожих машин очень много. Возьмём какую-нибудь белую Toyota Camry — их десятки тысяч.

— Может быть, по другим особенностям отличать будут? По вмятине, например.

— Во-первых, нужна очень большая детализация, во-вторых, машина с вмятиной — это исключения. В основном таких автомобилей или с другими какими-то особенностями нет. Так что если систему будут использовать для штрафов, я сомневаюсь, что она будет работать. А вот если её будут применять для поиска, например, угнанных машин, то это может сработать. То же самое касается опознания преступника по силуэту.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Последнее кажется вам реалистичнее, чем с машинами?

— Сложно сказать. Определить человека по походке скорее можно как исключение, а не как правило. Кроме того, силуэт меняется — люди ходят в пуховиках и так далее. Я думаю, камеры можно попробовать для поиска, особенно если человека очень нужно найти и не получается, а так у системы будет много ложных результатов.

— Тем не менее сообщается, что камеры уже используют в пяти регионах.

— Возможно, хотя я об этом не слышал. Думаю, что если бы МВД нашло чью-то машину по силуэту, то они бы сами первые гордо об этом раструбили.

— Намекаете, что Ntechlab занимается неоправданным самопиаром?

— Честно говоря, думаю, тут скорее речь идёт об освоении бюджетных денег. Все подобные компании существуют за счёт тендеров и госзаказа. Стандартная схема.

— Если всё же будут собирать больше подобных данных, то и риск их утечки в третьи руки выше?

— В зависимости от того, кто собирает. Когда-то давно из МВД была очень большая утечка. А ещё много лет назад мой знакомый работал там системным администратором, и я хорошо знал, как там всё устроено. У них были очень старые базы, и они плохо работали. Впрочем, как я говорю, это было давно, у них всё значительно поменялось.

— Также были заявления о том, что камерами заинтересовались за рубежом: в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

— Уж не знаю, чем там заинтересовались. Конкретных данных нет. Латинская Америка и Юго-Восточная Азия — достаточно коррумпированные регионы. Я сомневаюсь, что, если мы говорим о последнем регионе, там есть Япония, Южная Корея и Сингапур, а в остальных местах коррупция похлеще, чем в России. Китаю же новые технологии в некотором смысле не нужны вообще, так как это фабрика мира, там собирается почти всё, и копируют они технологии и продукцию очень быстро.