Эксперт оценил идею выдачи кредитов через банкоматы при помощи биометрии

https://static.news.ru/photo/e077b29e-dd46-11ea-937f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ имени Баумана Виталий Вехов оценил безопасность кредитования в банкоматах посредством биометрических данных.

По мнению эксперта, эта система прошла успешное тестирование и показала себя с лучшей стороны.

Первыми тестировать и запускать пилотные проекты по этой системе идентификации лиц начали Сбербанк и ВТБ. Тесты показали, что технология достаточно надёжна. Это распространяется на все предоставляемые банками услуги. Данные хорошо зашифрованы в виде цифрового кода, поэтому их практически невозможно взломать, — рассказал «Москве 24» Вехов.

Он добавил, что получение услуг с использованием биометрических данных — это не шаг в будущее, а современность середины XXI века. Помимо кредитования в банкоматах данная технология, полагает эксперт, могла бы упростить и другие сферы жизни человека. В качестве примера Вехов привёл проезд в общественном транспорте, когда при входе система распознавала бы человека по лицу и списывала деньги со счёта, конечно, при условии подписания соответствующего договора.

Однако профессор отметил, что система идентификации по биометрическим данным пока не всегда срабатывает на 100%. По его словам, причина — в самой физиологии человека, у которого, например, может измениться форма носа. По его словам, о полноценной защищённости системы биометрических данных можно будет говорить только через три года, когда её доработают и усовершенствуют.

Вехов обратил внимание, что банки не навязывают данную услугу. Человек вправе выбирать, каким именно способом он будет совершать необходимые ему финансовые операции.

Как писал NEWS.ru, банки планируют выдавать кредиты через банкоматы при помощи биометрии. Такую возможность предоставят Промсвязьбанк, МКБ, ВТБ, УБРиР, «Дом.РФ». Сейчас для выдачи кредита требуется паспорт, по которому кредит будут выдавать в региональном офисе банка. Обслуживание без личной встречи будет возможно только в том случае, если потенциальный заёмщик сдал слепки лица и голоса в Единую биометрическую систему. Слепки помогут защитить от мошенников, которые могут использовать для получения кредита утерянные документы. Также сократится и уровень просрочки. Получить таким образом кредиты смогут не только те, кто уже стал клиентом банка, но и те, кто раньше в банке не обслуживался. Уже в следующем году доля тех, кто сможет взять кредит через банкомат, составит от 5 до 10% от общего объёма клиентов.