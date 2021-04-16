В объятия Земли: как экипаж «Союза МС-17» приземлился в Казахстане

Экипаж «Союз МС-17» благополучно приземлился. Космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс вернулись с Международной космической станции, где пробыли до этого 184 суток. Медики осматривают космонавтов, а инженеры и техники изучают спускаемый аппарат. Возвращение прошло в штатном режиме. Без происшествий.
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roscosmos.ru
roscosmos.ru
roscosmos.ru
roscosmos.ru
roscosmos.ru