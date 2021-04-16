В объятия Земли: как экипаж «Союза МС-17» приземлился в Казахстане

Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров впервые попал в десятку богатейших россиян.

Журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг богатейших российских миллиардеров. Согласно ему, Дуров расположился на девятом месте, при этом за год Павел смог увеличить своё состояние более чем в три раза —...