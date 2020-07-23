Данные 600 тысяч пользователей Avito и «Юлы» оказались в Сети

https://static.news.ru/photo/72d0a050-cd0d-11ea-acfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

В свободном доступе в Интернете появились базы с личными данными около 600 тысяч пользователей сайтов объявлений Avito и «Юла», в которых содержатся в числе прочего адреса и номера телефонов.

Как сообщает «Коммерсант», чьи корреспонденты обнаружили утечку на одном из хакерских форумов, злоумышленники могут воспользоваться ими для рассылки спама или выманивания данных платёжных карт пользователей.

Отмечается, что сама база размещена в свободном доступе. Каталог представляет собой шесть файлов формата .csv (три из них — базы Avito, три — «Юлы»). Выборочная проверка показала, что база актуальна.

В каждом из них (файлов. — NEWS.ru) содержится около 100 тыс. строк с регионом, номером телефона пользователя, адресом, категорией товаров, которые он выставил на продажу, и часовым поясом, — сообщает издание.

Эксперты считают, что данные, скорее всего, были получены с помощью парсера — сервиса или скрипта, собирающего данные с веб-ресурсов. В Avito не видят проблемы в случившемся и подчёркивают, что речь идёт не об утечке, а о сборе открытых данных с сайта. В «Юле» не ответили на запрос издания.

Ранее газета «Коммерсант» писала, что персональная информация пользователей бесплатных VPN-сервисов попала в открытый доступ. Доля среди них россиян может составлять минимум десятки тысяч человек. В Сеть утекли IP-адреса, электронная почта, модели телефонов, пароли и домашние адреса пользователей. Под ударом оказались те из них, кто отдавал предпочтение таким сервисам, как Secure VPN и Super VPN, Rabbit VPN и Free VPN, UFO VPN и FAST VPN, сообщал NEWS.ru.