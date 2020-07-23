Данные 600 тысяч пользователей Avito и «Юлы» оказались в Сети

В свободном доступе в Интернете появились базы с личными данными около 600 тысяч пользователей сайтов объявлений Avito и «Юла», в которых содержатся в числе прочего адреса и номера телефонов.
Как
Отмечается, что сама база размещена в свободном доступе. Каталог представляет собой шесть файлов формата .csv (три из них — базы Avito, три — «Юлы»). Выборочная проверка показала, что база актуальна.
В каждом из них (файлов. — NEWS.ru) содержится около 100 тыс. строк с регионом, номером телефона пользователя, адресом, категорией товаров, которые он выставил на продажу, и часовым поясом, — сообщает издание.
Эксперты считают, что данные, скорее всего, были получены с помощью парсера — сервиса или скрипта, собирающего данные с веб-ресурсов. В Avito не видят проблемы в случившемся и подчёркивают, что речь идёт не об утечке, а о сборе открытых данных с сайта. В «Юле» не ответили на запрос издания.
Ранее газета «Коммерсант» писала, что персональная информация пользователей бесплатных VPN-сервисов попала в открытый доступ. Доля среди них россиян может составлять минимум десятки тысяч человек. В Сеть утекли IP-адреса, электронная почта, модели телефонов, пароли и домашние адреса пользователей. Под ударом оказались те из них, кто отдавал предпочтение таким сервисам, как Secure VPN и Super VPN, Rabbit VPN и Free VPN, UFO VPN и FAST VPN, сообщал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники