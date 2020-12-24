Бум игр, онлайн-кинотеатров и торговли: IT-специалисты подвели итоги года

https://static.news.ru/photo/8cf45d50-45f3-11eb-b6e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конференция «IT-кухня: #импортозамещение #кадры #деньги» собрала представителей ключевых игроков российского рынка IT. Специалисты подвели итоги года, рассказали о дальнейших планах, поделились опытом по обучению и удержанию кадров в отрасли, а также по работе над импортозамещением. Кроме того, на IT-кухне обсудили, чего сейчас не хватает компаниям для цифровой трансформации, что поможет им выйти на международный рынок и как онлайн-университеты способствуют обучению и переподготовке кадров.

Организатором конференции выступил Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) при поддержке Минцифры РФ и Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Драйвером сейчас является электронная коммерция, которая вырастет в этом году на 16–18%, а онлайн-кинотеатры и игровая индустрия стали настоящим бумом. Наиболее пострадал сегмент маркетинга и рекламы: рост составил 2–3%, — цитирует пресс-служба аналитика РАЭК Марию Сайкину.

Менеджер по работе с государственными органами Microsoft Эльза Ганеева также отметила, что в этом году значительно выросли темпы цифровизации. При прочих равных эти результаты могли быть достигнуты только через три-четыре года. Особенно себя проявила ретейл-отрасль.

Кроме того, в России за этот год сильно выросла популярность мессенджеров. В них «уходит» и бизнес, и государство. Мессенджеры стали уже не просто средством коммуникации, а аналогом социальных сетей, считает директор по глобальному развитию бизнеса Rakuten Viber Анна Знаменская.

На конференции обсуждали также успешный опыт внедрения цифровых технологий в производство, торговлю, обучение. Огласили и итоги конкурсного отбора на получение государственных грантов.

У нас 56 заявок было рассмотрено на грантовом комитете, из них 41 заявка по разработчикам и 15 — по внедрению, поддержано было 44 заявки, сумма грантов более 4 млрд рублей. Были проекты по онлайн-образованию, онлайн-медицине, — рассказал генеральный директор РФРИТ Дмитрий Крюков.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин поручил провести налоговый манёвр в IT-отрасли, в том числе бессрочно уменьшить ставку страховых взносов компаний с 14% до 7,6%, а ставку налога на прибыль — с 20% до 3%. Госдума разработала законопроект в исполнение этого поручения, который успешно прошёл три чтения.