Apple представила умные часы Apple Watch Series 6

https://static.news.ru/photo/5216aa9e-f77e-11ea-b5c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: apple.com

Шестое поколение смарт-часов Apple Watch представил глава «яблочной» корпорации Тим Кук. В новой версии создатели сделали акцент на функциях отслеживания физического состояния их хозяина.

Главным моментом в представлении новинки стали истории реальных людей, которым Apple Watch спасли жизнь. Вместе с новинкой владельцы получат и приложение «Кислород в крови». Оно умеет измерять уровень кислорода всего за 15 секунд. Всё дело в датчике, встроенном в часы. Это, как отметили в Apple, поможет астматикам.

Что касается дизайна, то внешность часов не сильно изменилась. Выбрать можно из четырёх цветов: синего, золотого, серого и красного. Apple Watch Series 6 оснащены двухъядерным процессором S6, который основан на A13 Bionic, использованный в iPhone 11. Новинка получит ряд обновлённых аксессуаров. Сами часы в базовой версии обойдутся в $400. Вместе с новыми часами предыдущие версии также получат версию WatchOS 7.

Корпорация со штабом в Купертино в штате Калифорния основана в 1972 году и является одной из крупнейших в мире. Apple производит не только смартфоны iPhone и планшеты iPad. В арсенале «яблока» — компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другая высокотехнологичная техника.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией презентация проходит в записи так же, как и WWDC ранее в этом году. NEWS.ru следил за презентацией новых продуктов и подготовил трансляцию мероприятия.