Анимированные стикеры появились в бете WhatsApp

Команда WhatsApp добавила анимированные стикеры в мессенджер. Нововведение доступно в бете для Android 2.20.194.7 и для iOS 2.20.70.26.
Новая функция состоит из трёх частей: просмотра и дальнейшего сохранения и отправки анимированных стикеров, импорта стикеров от сторонних авторов и загрузки дефолтных наборов из WhatsApp Store. Сейчас разработчики предоставили некоторым пользователям доступ только к первой возможности,
Бета-версия мессенджера также пока не может зацикливать анимированные стикеры. В случае получения сообщения с новым контентом адресат автоматически активирует возможность его просмотра, сохранения, отправки, пересылки и добавления в «Избранные».
Ранее NEWS.ru рассказал, что WhatsApp объявил о появлении в мессенджере функции денежных переводов. Нововведение пока доступно только пользователям из Бразилии.
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