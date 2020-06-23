Анимированные стикеры появились в бете WhatsApp

https://static.news.ru/photo/238cac78-b54d-11ea-848f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Команда WhatsApp добавила анимированные стикеры в мессенджер. Нововведение доступно в бете для Android 2.20.194.7 и для iOS 2.20.70.26.

Новая функция состоит из трёх частей: просмотра и дальнейшего сохранения и отправки анимированных стикеров, импорта стикеров от сторонних авторов и загрузки дефолтных наборов из WhatsApp Store. Сейчас разработчики предоставили некоторым пользователям доступ только к первой возможности, сообщает портал WABetaInfo.

Бета-версия мессенджера также пока не может зацикливать анимированные стикеры. В случае получения сообщения с новым контентом адресат автоматически активирует возможность его просмотра, сохранения, отправки, пересылки и добавления в «Избранные».

Ранее NEWS.ru рассказал, что WhatsApp объявил о появлении в мессенджере функции денежных переводов. Нововведение пока доступно только пользователям из Бразилии.