Жулин считает, что Туктамышевой надо похудеть

https://static.news.ru/photo/25e7c00e-17f7-11eb-a638-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/liza_tuktik

Известный тренер Александр Жулин прокомментировал физическую форму российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

Тренер понадеялся, что в будущем фигуристка сможет стать конкуренткой воспитанницам Этери Тутберидзе, но пока это невозможно, передаёт RT.

Жулин добавил также, что что будущее фигурного катания, победы на чемпионатах Европы, мира и Олимпиадах — за спортсменами подросткового возраста, 15–16 лет, так как после «всё замедляется в два раза».

Мне очень нравится Лиза и её постановки в этом году. Больше чем уверен, что если она подтянет физику, сбросит пару килограммов, то у неё всё встанет на место. Глядишь, и четверной вернётся. Как фанат этого тандема искренне желаю, чтобы прошедший пубертат человек смог бороться на равных с девочками Тутберидзе. Пока это невозможно. Видно, что ей тяжело, — сказал Жулин.

На этапе Кубка России в Сочи Туктамышева заняла третье место, уступив ученицам Этери Тутберидзе Анне Щербаковой и Дарье Усачёвой.

Как писал NEWS.ru ранее, Алексей Мишин, тренер Елизаветы Туктамышевой, прокомментировал результаты своей ученицы на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию сезона-2020/21 в Сочи.