Мишин прокомментировал результат Елизаветы Туктамышевой

Алексей Мишин, тренер Елизаветы Туктамышевой, прокомментировал результаты своей ученицы на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию сезона-2020/21 в Сочи. 23-летняя фигуристка по итогам короткой и произвольной программ набрала 213,26 балла, став третьей.
Замечательный результат. Елизавета растёт, у неё улучшились вращения, прекрасные аксели. Остальное в процессе доработки за счёт начала сезона. Она идёт наверх, мы с оптимизмом смотрим на сезон, — сказал Мишин корреспонденту NEWS.ru.
Победу одержала двукратная чемпионка России (2019, 2020) и серебряный призёр чемпионата Европы — 2020 Анна Щербакова с 239,91 балла.
Второе место заняла ещё одна ученица Тутберидзе Дарья Усачева с результатом 225,19 балла.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление мужчин на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию, писал NEWS.ru.