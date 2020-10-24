Мишин прокомментировал результат Елизаветы Туктамышевой

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Пловчиха Евгения Чикунова на дистанции 50 метров брассом обновила юношеский рекорд России. Ранее лучший результат демонстрировала Юлия Ефимова в 2008 году — 31 секунда.

Так, Чикунова с результатом 30,81 секунды стала победительницей полуфинала на дистанции 50 м брассом на чемпионате России, который проходит в Казани. Я особо не готовлюсь к 50 м брассом, основная...