16+

Рубрики

Медиа

Архив

Другие

Мишин прокомментировал результат Елизаветы Туктамышевой

19:31, 25 октября 2020 13
Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева Фото: instagram.com/liza_tuktik

Алексей Мишин, тренер Елизаветы Туктамышевой, прокомментировал результаты своей ученицы на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию сезона-2020/21 в Сочи. 23-летняя фигуристка по итогам короткой и произвольной программ набрала 213,26 балла, став третьей.

Замечательный результат. Елизавета растёт, у неё улучшились вращения, прекрасные аксели. Остальное в процессе доработки за счёт начала сезона. Она идёт наверх, мы с оптимизмом смотрим на сезон, — сказал Мишин корреспонденту NEWS.ru.

Победу одержала двукратная чемпионка России (2019, 2020) и серебряный призёр чемпионата Европы — 2020 Анна Щербакова с 239,91 балла.

Второе место заняла ещё одна ученица Тутберидзе Дарья Усачева с результатом 225,19 балла.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление мужчин на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию, писал NEWS.ru.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео