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«Краснодар» и «Зенит» едут в Германию и Турцию

ФК «Зенит» Maksim Konstantinov/Global Look Press

ФК «Зенит»

спорт [ версия для печати ]
​Все пары 1/16 финала Лиги Европы УЕФА — в инфографике News.ru

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Команды в зависимости от результата на групповом этапе и рейтинга в ходе жеребьёвки были разбиты на сеяных и несеяных.

Сеяные: «Айнтрахт», «Арсенал», «Байер», «Бетис», «Вильярреал», «Валенсия», «Генк», «Динамо» Загреб, «Динамо» Киев, «Зальцбург», «Зенит», «Севилья», «Челси», «Бенфика», «Интер», «Наполи».

Несеяные: БАТЭ, «Краснодар», «Лацио», «Мальме», «Рапид» Вена, «Ренн», «Славия» Прага, «Спортинг», «Фенербахче», «Цюрих», «Селтик», «Олимпиакос», «Брюгге», «Виктория» Пльзень, «Галатасарай», «Шахтёр».


#инфографика #лигаЕвропы #фкзенит #ФКкраснодар #жеребьевка
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