«Краснодар» и «Зенит» едут в Германию и Турцию

https://news.ru/storage/news/337a14d7850b55a1a376791876c5c4a1/7a10e2d9-64f2-4147-bab6-e520a364a1f1_850.jpg Maksim Konstantinov/Global Look Press

ФК «Зенит»

​Все пары 1/16 финала Лиги Европы УЕФА — в инфографике News.ru

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Команды в зависимости от результата на групповом этапе и рейтинга в ходе жеребьёвки были разбиты на сеяных и несеяных.

Сеяные: «Айнтрахт», «Арсенал», «Байер», «Бетис», «Вильярреал», «Валенсия», «Генк», «Динамо» Загреб, «Динамо» Киев, «Зальцбург», «Зенит», «Севилья», «Челси», «Бенфика», «Интер», «Наполи».

Несеяные: БАТЭ, «Краснодар», «Лацио», «Мальме», «Рапид» Вена, «Ренн», «Славия» Прага, «Спортинг», «Фенербахче», «Цюрих», «Селтик», «Олимпиакос», «Брюгге», «Виктория» Пльзень, «Галатасарай», «Шахтёр».