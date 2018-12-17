«Краснодар» и «Зенит» едут в Германию и Турцию

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Команды в зависимости от результата на групповом этапе и рейтинга в ходе жеребьёвки были разбиты на сеяных и несеяных.
Сеяные: «Айнтрахт», «Арсенал», «Байер», «Бетис», «Вильярреал», «Валенсия», «Генк», «Динамо» Загреб, «Динамо» Киев, «Зальцбург», «Зенит», «Севилья», «Челси», «Бенфика», «Интер», «Наполи».
Несеяные: БАТЭ, «Краснодар», «Лацио», «Мальме», «Рапид» Вена, «Ренн», «Славия» Прага, «Спортинг», «Фенербахче», «Цюрих», «Селтик», «Олимпиакос», «Брюгге», «Виктория» Пльзень, «Галатасарай», «Шахтёр».