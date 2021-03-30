Ягудин отреагировал на скандал с участием Рудковской

https://static.news.ru/photo/6eb6ec64-917e-11eb-aeba-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о конфликте генерального директора школы «Самбо-70» Рената Лайшева и продюсера Яны Рудковской.

Ранее сообщалось, что Лайшев считает супругу российского фигуриста Евгения Плющенко Яну Рудковскую «полной дурой». Поводом стало то, что Рудковская прокомментировала ошибку одного издания, назвавшего её женой Ягудина. Она сказала, что лучше быть женой Ягудина, чем мужем Этери Тутберидзе.

Кроме того, Ягудин ответил и победительнице Игр-2014 в командных соревнованиях Екатерине Бобровой, заявившей, что Тутберидзе может унижать человека ради достижения результата.

Вы прикалываетесь? Прошли лишь сутки с чемпионата мира. Дайте хоть слегка передохнуть. И уж точно перебор с оскорблением. Фигурная «Санта-Барбара» сезон-2021, — написал Ягудин в Instagram.

Отмечается, что вражда между супругом Рудковской, тренером по фигурному катанию Евгением Плющенко, и Этери Тутберидзе продолжается с прошлого года, когда несколько фигуристок ушли заниматься к Плющенко.

Ранее Рудковская заявила, что затраты команды на подготовку Алёны Косторной после её ухода необходимо будет погасить. Она подчеркнула, что с фигуристкой не был заключён контракт, поскольку она несовершеннолетняя, но договор европейского образца был подписан с её родителями.

Рудковская пояснила, что Плющенко не брал с неё деньги за рекламные контракты, клуб готов в качестве доброй воли «оставить всё Алёне, без каких-либо удержаний», но у фигуристки есть контракт с клубом, который касается тренировок и непосредственной работы с Косторной, за который необходимо заплатить.

Как писал NEWS.ru, первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская считает, что уход Косторной не сильно ударит по академии Плющенко.