World Athletics восстановила членство российской Федерации легкой атлетики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александра Ярышкина выполняет прыжок в высоту в финале соревнований среди женщин на XXXII Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике «Русская зима — 2023» в Москве

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации принял рекомендацию рабочей группы и согласился восстановить полноценный статус Всероссийской федерации легкой атлетики, заявил президент World Athletics Себастьян Коу. Глава ВФЛА Петр Иванов назвал это решение возвратом доверия к отечественной атлетике.

Сегодняшнее возвращение статуса ВФЛА — важное событие в жизни отечественной легкой атлетики, которая ждала этого дня почти восемь лет. Путь к восстановлению был сложен, но тем более важен достигнутый результат, — заявил Иванов.

ВФЛА была исключена из World Athletics из-за допингового скандала. Усиленный мониторинг по этим показателям будет продолжаться еще на протяжении трех лет.

При этом российские спортсмены не смогут участвовать в соревнованиях под эгидой World Athletics, поскольку в ноябре 2022 года организация из-за спецоперации на Украине продлила их отстранение до особого распоряжения.