WADA грозится отстранить Францию от участия в Олимпиаде WADA пригрозило Франции отстранением от международных соревнований

Фото: Bruno Levesque/Keystone Press Agency/Global Look Press

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пригрозило Франции отстранением спортсменов от Олимпиады и иных международных соревнований из-за того, что местные органы недостаточно жестко отслеживают соблюдение правил спортсменами, передает AFP. По информации издания, WADA направило письмо, в котором перечислило три недавних кейса с нарушением правил о запрете на допинг и обвинило французское агентство в принятии решений, «явно не соответствующих ни всемирному антидопинговому кодексу, ни прецедентному праву Спортивного арбитражного суда».

Если тенденция выносить решения, явно несовместимые с кодексом и судебной практикой Спортивного арбитражного суда (CAS), сохранится, у юридического отдела WADA не будет другого выбора, кроме как передать этот вопрос на проверку своей внутренней рабочей группы по соблюдению требований и после его рассмотрения принять соответствующие меры, — говорится в письме WADA.

Ранее сообщалось, что 72% жителей Франции поддержали допуск российских спортсменов к летним Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Odoxa. 28% французов высказались в пользу выступления россиян под флагом России. Почти половина опрошенных (44%) при этом считают, что российские атлеты должны выступать под нейтральным флагом.