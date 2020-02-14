https://static.news.ru/photo/9ffc5482-4f6f-11ea-b203-fa163e074e61_660.jpg Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не станет давать советов по поводу проведения в Токио летних Олимпийских игр 2020 года. В организации уверены, что данный вопрос относится к компетенции организаторов мероприятия.

Об этом заявил руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, сообщает «Интерфакс». Он добавил, что ВОЗ может лишь предоставить технические рекомендации о том, как защититься от возможных рисков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты ВОЗ полагают: число заражённых вирусом COVID-19 в ближайшее время будет расти. Однако делать прогнозы о масштабах эпидемии в организации считают нецелесообразным, заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич. По его словам, невозможно узнать, когда вспышка заболевания достигнет пика, пока этот момент не произойдёт.