Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не станет давать советов по поводу проведения в Токио летних Олимпийских игр 2020 года. В организации уверены, что данный вопрос относится к компетенции организаторов мероприятия.
Об этом заявил руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан,
Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты ВОЗ полагают: число заражённых вирусом COVID-19 в ближайшее время будет расти. Однако делать прогнозы о масштабах эпидемии в организации считают нецелесообразным, заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич. По его словам, невозможно узнать, когда вспышка заболевания достигнет пика, пока этот момент не произойдёт.
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