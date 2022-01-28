Владимир Плющев: я вижу бардак в сборной России по хоккею

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев поделился мнением о тренерских перестановках в национальной команде. По мнению 66-летнего специалиста, назначения главных тренеров сейчас происходят хаотично. Он также выразил подозрение, что инициативы о переменах озвучиваются на матчах Ночной лиги, а не на исполкоме Федерации хоккея России, сообщает «Татар-информ».

У нас назначения в сборную России происходят настолько непредсказуемо, что не всегда поддаются логике. Я вижу бардак в сборной России. То, что творится, логике не поддаётся никакой. Кто-то где-то как-то озвучил кандидатуру будущего главного тренера, наверное, на матчах Ночной лиги, — сказал Плющев.

Также специалист сделал вывод, что три из четырёх звеньев сборной России оборонительные, что видно по набору центральных нападающих. Плющев заявил, что не понимает причин невключения в состав национальной команды Антона Бурдасова и Сергея Толчинского.

В сентябре новым главным тренером был назначен Алексей Жамнов. Однако за неделю до этого сообщалось, что российскую сборную по хоккею возглавит Олег Знарок, который подписал соответствующий контракт.