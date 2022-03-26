«Видите ли, обидел их»: Рылов рассказал о дисциплинарном деле FINA

Российский двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил, что для него стало неожиданностью, что его участие в концерте-митинге в Москве получило негативную оценку международного сообщества, сообщает «Спорт-Экспресс». По словам спортсмена, он просто поддержал свою страну и её президента Владимира Путина. Международная федерация плавания (FINA) за это открыла против него дисциплинарное дело.

Да, открыла. За то, что вышел на сцену и спел наш гимн на концерте, посвящённом восьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, и был в одежде с буквой Z. Не понимаю, что я такого сделал, но в итоге на меня подали жалобу за то, что оскорбил чувства других спортсменов. Я их, видите ли, обидел тем, что просто поддержал свою страну, своего президента, — сказал Рылов.

Россиянин сообщил, что инициатором жалобы стал украинский пловец Андрей Говоров, которого поддержал румын Роберт Глинцэ. При этом Рылов отметил, что ничего не потеряет, если получит дисквалификацию на один год, как это произошло с гимнастом Иваном Куляком.

18 марта Рылов принял участие в концерте-митинге в «Лужниках». По данным ГУМВД, на мероприятие пришли более 200 тысяч человек.