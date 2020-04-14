В Минспорте назвали количество отменённых из-за пандемии соревнований

https://static.news.ru/photo/878e2134-7e75-11ea-a7d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России с 21 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции отменили более тысячи соревнований. Об этом сообщили в Министерстве спорта.

В ведомстве подчеркнули, что причиной отмены стала угроза распространения COVID-19.

По решению общероссийских спортивных федераций отменено и перенесено 1045 спортивных мероприятий по 110 видам спорта, — приводит сообщение ведомства РБК.

Кроме того, отменены 256 международных соревнований, в которых должны были принять участие российские атлеты. Приостановлена работа 4985 организаций, отвечающих за спортивную подготовку, где занимаются 3 221 023 спортсмена и работают 94 188 тренеров.

Ранее Минспорта рекомендовало отменить или перенести проведение всех официальных спортивных соревнований на территории России с 21 марта 2020 года и до особого распоряжения, а также исключить участие во всех физкультурных и спортивных мероприятиях спортсменов, тренеров и других специалистов из субъектов РФ, в которых объявлен карантин, писал NEWS.ru.