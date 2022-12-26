В ГД призвали активизировать переход в Азиатскую конфедерацию футбола Депутат Госдумы Толмачев призвал активизировать переход РФ в Азиатскую конфедерацию футбола

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы Александр Толмачев призвал активизировать переход России в Азиатскую конфедерацию футбола на фоне недружественных действий против РФ. В разговоре с NEWS.ru парламентарий отметил новизну азиатского футбольного рынка для отечественного спорта. По словам Толмачева, футбол в современном понимании — не просто игра, а общение сразу нескольких аудиторий: фанатов, предпринимателей и политиков.

Ждать милости от европейцев не нужно. Мы с ними со всеми играли множество раз, а Азия для нас — новое. Кроме того, футбол — больше чем игра. Это общение людей: простых болельщиков, бизнесменов, политиков. Нужно активизировать работу по переходу в Азиатскую конфедерацию. Нас ждет множество интересных матчей с соперниками, которые показывают себя в том числе в матчах с европейскими грандами, — высказался Толмачев.

Кроме того, депутат заявил о необходимости проработки упрощенной визовой системы для любителей футбола.

Тем временем Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступает против возможного перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола.

Не одобряет такое решение и вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков. По его словам, Азиатская конфедерация футбола — «нищая конфедерация, абсолютно нищая». Россия там ничего не заработает и ничего не приобретет для своего футбола в плане развития, считает он.