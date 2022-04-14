В Финляндии отказались оперировать российского хоккеиста

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов сообщил, что игроку системы клуба отказали в операции в Финляндии. Функционер в интервью «Чемпионату» заявил, что в больнице отказались оказывать медицинскую помощь россиянам.

Мы много лет работаем с Финляндией. Может быть, чрезмерное внимание ей даже уделяем. И, к сожалению, пока все идет дальше и дальше. Я могу рассказать, что мы планировали операцию для молодого игрока из «Толпара», но нам позвонили и сказали, что российских граждан больше не обслуживают. Ничего хорошего нам это не сулит, – сказал гендиректор «Салавата».

Операция потребовалась 20-летнему игроку Родиону Амирову. Врачи диагностировали у него опухоль головного мозга. Хоккеист уже прошёл курс химиотерапии в одной из немецких клиник.

Ранее стало известно, что в Финляндии экономический рост замедлится вдвое, по сравнению с прогнозируемым ранее, из-за санкций против России. Согласно данным, рост ВВП страны в 2022 году составит 1,8% против спрогнозированных ранее 3,5%.