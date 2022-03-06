В ACA объявили дату старта Гран-при с призовым фондом $800 тысяч

Президент ACA Алексей Яценко назвал дату первых боёв, которые пройдут в рамках Гран-при лёгкого дивизиона лиги. Функционер также назвал бойцов, которые примут участие в первых поединках.

26 марта в первом четвертьфинале на ACA 138 в Грозном россиянин Юсуф Раисов проведет бой против бразильца Хакрана Диаса. Второй четвертьфинал пройдет 15 апреля: российский боец Эдуард Вартанян подерётся с американцем Луисом Пенья на ACA 139 в Москве, — приводит слова Яценко пресс-служба лиги в рассылке для журналистов.

По информации NEWS.ru, все поединки в рамках этого Гран-при будут рассчитаны на пять раундов. В число участников турнира также входят Али Багов и Артём Резников. Ещё два места остаются вакантными. Участие чемпиона ACA Абдула-Азиза Абдулвахабова маловероятно. Призовой фонд турнира составит свыше $800 тысяч.

Ранее стало известно, что российский боец Иван Штырков продолжит карьеру в лиге RCC. Последние три поединка россиянин провёл под эгидой АСА. В этой организации он одержал две победы при одном поражении, следует из сообщения, поступившего в NEWS.ru. По словам спортсмена, в сложившейся ситуации его присутствие в Екатеринбурге необходимо, поэтому он не может выступать в других городах России.