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Украинец разрешил Бё «атаковать» Логинова

Тарьей Бё FREDRIK VARFJELL/imago sportfotodienst/Global Look Press

Тарьей Бё

спорт [ версия для печати ]

Украинский журналист Максим Чеберяка, представляющий XSPORT.ua, высказался по поводу критики российского биатлониста Александра Логинова норвежцами Йоханнесом и Тарьей Бё.

«Я считаю, норвежцы и другие европейцы имеют право атаковать Логинова», — приводит слова журналиста «Спорт-Экспресс».

Чеберяка обосновал это тем, что Логинов «не извинился за допинговое прошлое».

Йоханнес и его старший брат Тарьей заявили, что им тяжело принять возвращение в спорт «отстранённых за допинг». Логинов отбывал двухлетнюю дисквалификацию после обнаружения в его пробах запрещённого препарата — рекомбинантного эритропоэтина. Биатлонист вернулся в спорт в ноябре 2016 года.

Накануне россиянин стал вторым в спринте на этапе Кубка мира, он также занимает второе после Бё место в общем зачёте Большого хрустального глобуса.

Как писал News.ru, слова Бё о Логинове назвали детскими.


#биатлон #АлександрЛогинов
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