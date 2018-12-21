Украинец разрешил Бё «атаковать» Логинова

Украинский журналист Максим Чеберяка, представляющий XSPORT.ua, высказался по поводу критики российского биатлониста Александра Логинова норвежцами Йоханнесом и Тарьей Бё.
«Я считаю, норвежцы и другие европейцы имеют право атаковать Логинова», — приводит слова журналиста «Спорт-Экспресс».
Чеберяка обосновал это тем, что Логинов «не извинился за допинговое прошлое».
Йоханнес и его старший брат Тарьей заявили, что им тяжело принять возвращение в спорт «отстранённых за допинг». Логинов отбывал двухлетнюю дисквалификацию после обнаружения в его пробах запрещённого препарата — рекомбинантного эритропоэтина. Биатлонист вернулся в спорт в ноябре 2016 года.
Накануне россиянин стал вторым в спринте на этапе Кубка мира, он также занимает второе после Бё место в общем зачёте Большого хрустального глобуса.
Как писал News.ru, слова Бё о Логинове назвали детскими.