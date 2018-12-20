Россиянка вернула серебряную медаль Олимпиады

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Антонина Кривошапка (в центре)

Российская легкоатлетка Антонина Кривошапка вернула серебряную медаль Олимпийский игр, завоёванную в Лондоне в 2012 году в составе женской эстафеты на дистанции 4×400 метров.

«Всероссийская федерация легкой атлетики передает в Олимпийский комитет России для дальнейшей передачи в Международный олимпийский комитет серебряную медаль Антонины Кривошапки», — цитирует пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики Наталью Юхареву ТАСС.

Юхарева добавила, что Кривошапка принесла в федерацию и диплом за второе место на Играх.

Решение аннулировать результаты спортсменки было принято из-за положительной допинг-пробы россиянки. Кривошапка также лишена бронзы ЧМ-2013 в Москве (400 м) и золота ЧМ-2013 в составе эстафетной команды (4×400 м). Дисквалификация спортсменки истекла в сентябре 2018 года.

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