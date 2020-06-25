Три одноклубника Головина по «Монако» заразились СOVID-19

https://static.news.ru/photo/e5f80fee-b707-11ea-b476-fa163e074e61_660.jpg Фото: asmonaco.com

Три футболиста клуба «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, заразились коронавирусной инфекцией.

В пресс-службе команды не стали называть имена заболевших спортсменов. Сообщается, что двое футболистов уже излечились от коронавирусной инфекции, третий спортсмен находится на карантине. Болезнь у него проходит бессимптомно.

В официальном Twitter cборной России написали, что тест Головина на коронавирус показал отрицательный результат.

Футбольный чемпионат во Франции был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса. «Монако» занял девятое место, путь в еврокубки для него закрыт. Третий раз подряд чемпионом страны по футболу стал ПСЖ.

Новый футбольный сезон стартует во Франции с 23 августа. Турнир планируется завершить к 23 мая 2021 года.

NEWS.ru писал, что американское издание The Score включило Головина в список самых прогрессирующих футболистов Европы. Эксперты отмечают, что после провального первого сезона в «Монако» роль россиянина в команде существенно возросла. Головин часто определяют ход игры, заявили журналисты. В марте спортсмен продлил контракт с «Монако» до 2024 года.