Тренер Шипулина отреагировал на его уход из спорта

Личный тренер биатлониста Антона Шипулина Андрей Крючков заявил, что было принято совместное решение о завершении карьеры его подопечного.

«Антон позвонил мне сразу, как только он сам определился с тем, как он дальше хочет видеть свою жизнь. Можно сказать, что мы в итоге приняли какое-то совместное решение. Думаю, что я мог бы его убедить остаться, но зачем?» — сказал Крючков в интервью News.ru.