USD  68.4073 EUR  77.8886
GOLD1,269 $   Brent50.80 $ Bitcoin3,804.50 $
МОСКВА-10°C15:04
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Тренер Шипулина отреагировал на его уход из спорта

Андрей Крючков Александр Вильф/РИА Новости эксклюзивы

Андрей Крючков

спорт [ версия для печати ]

Личный тренер биатлониста Антона Шипулина Андрей Крючков заявил, что было принято совместное решение о завершении карьеры его подопечного.

«Антон позвонил мне сразу, как только он сам определился с тем, как он дальше хочет видеть свою жизнь. Можно сказать, что мы в итоге приняли какое-то совместное решение. Думаю, что я мог бы его убедить остаться, но зачем?» — сказал Крючков в интервью News.ru.

Олимпийский чемпион Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры 25 декабря.

Ранее четырёхкратный чемпион Олимпийских игр советский биатлонист Александр Тихонов заявил, что не согласен с уходом спортсмена и считает это проявлением слабости.


самое читаемое
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении
в мире
Посольство РФ ответило на поздравление Мэй

читайте также
спорт 14:38, 25 декабря 2018
Черчесов: российский футбол сделал шажок назад
спорт 14:14, 25 декабря 2018
«Милан» поспорит с УЕФА
спорт 14:07, 25 декабря 2018
Шипулина сравнили с восьмикратным чемпионом ОИ
спорт 13:50, 25 декабря 2018
Драчёв: мы поддержим Шипулина
Лента новостей
спорт 15:03
Хоккеист обнялся с прохожим и лишился миллиона
общество 15:00
Росгвардия выпустила клип на песню Last Christmas
общество 14:55
Песков оценил внимание общества к детям из Клинцов
спорт 14:53
Игрок «Зенита» помечтал о Европе
политика 14:46
Медведев расширил санкционный список против Украины
Другие новости
спорт 15:03
Хоккеист обнялся с прохожим и лишился миллиона
спорт 14:53
Игрок «Зенита» помечтал о Европе
спорт 14:38
Черчесов: российский футбол сделал шажок назад
спорт 14:14
«Милан» поспорит с УЕФА
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top