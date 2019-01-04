Тренер «Реала» оправдался за ничью с аутсайдером лиги

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Сантьяго Солари

Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари объяснил ничейный счёт в матче чемпионата испанской Ла Лиги с «Вильярреалом».

«Мы вели в счёте, травма Бэйла вынудила нас играть глубже. Когда ты не добиваешь соперника, всегда есть риск ничьей», — приводит его слова Marca.

Солари добавил, что «Реал» достаточно контролировал мяч по ходу встречи. У «сливочных» было как минимум два стопроцентных момента, чтобы отличиться в третий раз. По его мнению, «Королевский клуб» должен был побеждать.

Матч завершился со счётом 2:2. «Вильярреал» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата страны из 20 возможных. «Реал» находится на 4-й строчке. От лидера — каталонской «Барселоны» (37) — подопечных Солари отделяют 7 очков.

Как писал News.ru, стюарды запутались и попытались увести с поля игрока.