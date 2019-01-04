Тренер «Реала» оправдался за ничью с аутсайдером лиги

Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари объяснил ничейный счёт в матче чемпионата испанской Ла Лиги с «Вильярреалом».
«Мы вели в счёте, травма Бэйла вынудила нас играть глубже. Когда ты не добиваешь соперника, всегда есть риск ничьей», — приводит его слова Marca.
Солари добавил, что «Реал» достаточно контролировал мяч по ходу встречи. У «сливочных» было как минимум два стопроцентных момента, чтобы отличиться в третий раз. По его мнению, «Королевский клуб» должен был побеждать.
Матч завершился со счётом 2:2. «Вильярреал» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата страны из 20 возможных. «Реал» находится на 4-й строчке. От лидера — каталонской «Барселоны» (37) — подопечных Солари отделяют 7 очков.
Как писал News.ru, стюарды запутались и попытались увести с поля игрока.