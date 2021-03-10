Томас Бах переизбрался на пост главы МОК

https://static.news.ru/photo/98d4c78e-81b9-11eb-8052-96000091f725_660.jpg Томас Бах Фото: Mandoga Media/Global Look Press

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) немец Томас Бах продолжит исполнять свои полномочия в ближайшие четыре года.

Баха переизбрали на пост главы в ходе 137-й сессии МОК, проходящей в онлайн-формате с 10 марта. Действующий президент был единственной кандидатурой. Его поддержали 93 делегата, один воздержался. Бах возглавляет комитет с 2013 года, его предшественником являлся Жак Рогге.

Сессия МОК, которая завершится 12 марта, должна была пройти в Афинах, однако из-за пандемии COVID-19 мероприятие перевели в виртуальный формат.

Olympic champion Thomas Bach has been re-elected for an additional four-year term as President of the International Olympic Committee (IOC). — Olympics (@Olympics) March 10, 2021

Ранее Бах заявил, что причин сомневаться в том, что церемония открытия летней Олимпиады в Токио состоится 23 июля, нет, передавал NEWS.ru. По его словам, японская столица является «самым подготовленным олимпийским городом». Благодаря «огромной решительности и поддержке» всех заинтересованных сторон вопрос сейчас заключается не в том, состоятся ли в принципе Игры, а скорее в том, какими они станут, сказал президент МОК в ходе онлайн-сессии.