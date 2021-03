Томас Бах переизбрался на пост главы МОК

Баха переизбрали на пост главы в ходе 137-й сессии МОК, проходящей в онлайн-формате с 10 марта. Действующий президент был единственной кандидатурой. Его поддержали 93 делегата, один воздержался. Бах возглавляет комитет с 2013 года, его предшественником являлся Жак Рогге.

Сессия МОК, которая завершится 12 марта, должна была пройти в Афинах, однако из-за пандемии COVID-19 мероприятие перевели в виртуальный формат.

Olympic champion Thomas Bach has been re-elected for an additional four-year term as President of the International Olympic Committee (IOC).