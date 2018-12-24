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Тарасова назвала правила фигурного катания «идиотскими»

Татьяна Тарасова и Илья Авербух Сергей Лантюхов/News.ru

Татьяна Тарасова и Илья Авербух

спорт [ версия для печати ]

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова на творческой встрече с Ильёй Авербухом, которая проходит 24 декабря 2018 года в Москве, высказалась по поводу правил в спорте. По новой системе начислений баллов за срыв прыжка можно получить большую сбавку, чем раньше, а риск, когда спортсмен идёт на сложный элемент, не поощряется.

«Мы должны следовать этим правилам и не находить какие-то лазейки, а может, и находить. В идиотских правилах, я не буду слова жалеть», — передаёт её слова корреспондент News.ru.

Тарасова добавила, что спорт высоких достижений — это «прежде всего когда человек, такой как Трусова, Щербакова, такие как Загитова и Медведева, своей собственной головой пробивает высокий потолок».

«Девочки не могут работать, как отбойные молотки. Молодёжь не растерялась. Прыгали сломя голову эти четверные прыжки, показали всему миру — готовьтесь, мы летим», — заключила она.

На первенстве страны — 2018 золото выиграла Анна Щербакова (229,78), серебро досталось Александре Трусовой (229,71), бронза — Алёне Косторной (226,54). Олимпийская чемпионка Алина Загитова осталась пятой (212,03), серебряный призёр Игр Евгения Медведева — седьмой (205,90).

В результате Медведевой на ЧР углядели заслугу Тутберидзе, писал News.ru.


#фигурноекатание #ТатьянаТарасова
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