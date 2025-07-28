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28 июля 2025 в 16:10

«Сволочи и мерзавцы»: Тарасова осудила сжигание российского флага в Грузии

Тарасова осудила сжигание российского флага на ЧМ по фехтованию в Грузии

Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Организаторы чемпионата мира по фехтованию в Грузии допустили бандитизм, позволив сжечь флаг России, они должны быть привлечены к ответственности, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она назвала их сволочами и мерзавцами.

Подонки! Российская сторона должна обратиться в международные инстанции, чтобы за такие действия, как сожжение флага, дисквалифицировали страну-организатора. Это непозволительно — сжигать российский флаг! Скольку живу — ни разу такого не слышала! Организаторы допустили настоящее безобразие и бандитизм. Сволочи и мерзавцы, — сказала Тарасова.

Ранее в Тбилиси в ночь на 27 июля выступающие против участия российских фехтовальщиков на чемпионате мира люди взорвали петарды у гостиницы с российскими с фехтовальщиками. Позже демонстранты там сожгли российский флаг. Кроме того, у Дворца спорта была замечена группа с антироссийскими плакатами. Экс-министр спорта РФ, олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков заявил NEWS.ru, что протестует небольшая группа «фриков и маргиналов», а не вся Грузия.

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