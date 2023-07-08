Спортсменов из России и Белоруссии допустят до Азиатских игр 2023 года Спортсменов из России и Белоруссии допустят до Азиатских игр-2023 в нейтральном статусе

Фото: Long Lei/XinHua/Global Look Press

Российские и белорусские спортсмены будут допущены до Азиатских игр 2023 года в Ханчжоу в нейтральном статусе, сообщил портал Inside the Games. Отмечается, что такое решение принято для того, чтобы дать спортсменам возможность принять участие в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже.



По информации источника, россияне и белорусы не будут иметь права на получение медалей соревнований.

Ранее олимпийская чемпионка 2020 года по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила NEWS.ru, что отстранение спортсмена от международных соревнований — это очень обидно. По ее мнению, Олимпийские игры без участия какой-либо из стран не приводят к единению мира. Она добавила, что в нынешней ситуации мотивировать себя на новые победы стало гораздо сложнее.

В марте 2023-го МОК отложил решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде 2024 года в Париже. По итогам саммита организации комитет рекомендовал не допускать до соревнований российских спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности. При этом атлетам с российскими и белорусскими паспортами предлагалось разрешить участвовать в состязаниях только в нейтральном статусе.