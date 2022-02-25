«Спартак» спасли, финал ЛЧ — нет: какие спортивные санкции ввели против РФ

25 февраля состоялось экстренное заседание Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по российско-украинскому вопросу. Итоги этой встречи оказались неприятными для России, но ожидаемыми. УЕФА перенёс финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 из Санкт Петербурга в Париж. А какие ещё санкции ввели против российского спорта и какие ещё предстоят? Рассказываем.

Минус финал и нейтралитет

Самый главный итог экстренного заседания УЕФА состоит в том, что финал Лиги чемпионов, который должен был состояться в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года, перенесли в Париж на «Стар де Франс». О возможном переносе велись разговоры очень давно, но наиболее активно тема начала подниматься после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета ДНР и ЛНР.

Сразу после этого во многих иностранных СМИ стали появляться сообщения о том, что финал Лиги чемпионов по футболу будет перенесён в другое место. О необходимости принять подобное решение заявил, в том числе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Россия становится все более изолированной. У России статус изгоя... Нет никаких шансов на то, что футбольные турниры будут там проводиться,- сказал Джонс.

Не прошло и нескольких дней и слухи стали реальностью. Россия потеряла финал Лиги чемпионов.

Кроме того, УЕФА объявила, что все матчи российских и украинских клубов под эгидой организации пройдут на нейтральном поле. Пока это правило распространяется только на клубы, но, скорее всего, такую участь ждёт и сборную России по футболу, которой предстоит в ближайшем времени провести стыковые матчи за выход на ЧМ-2022. Как минимум, Польша, Швеция и Чехия уже подготовили совместное заявление об отказе проводить стыковые матчи на территории России. Ждём официального решения Международного футбольного союза (ФИФА).

Санкт-Петербург, Россия - 11 ноября 2021 года: футбол, квалификация к чемпионату мира по футболу 2022 года. Россия - Кипр. Игрок сборной Матвей Сафонов, Сергей Терехов Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Российском футбольном союзе (РФС) уже отреагировали на решение УЕФА. Естественно, реакция оказалась негативной. По мнению главы организации Александра Дюкова, перенос финала ЛЧ продиктован политическими причинами.

РФС также не поддерживает решение о переносе любых матчей с участием российских команд на нейтральную территорию как нарушающее спортивный принцип и ущемляющее интересы игроков, тренеров и болельщиков, — сказал Дюков.

Но есть и приятные новости. Накануне журналисты ESPN сообщили, что на заседании УЕФА, кроме прочего, будет обсуждаться вопрос об участии российских клубов в еврокубках. Усилиями «Зенита» (по сумме двух матчей проиграл «Беитсу») в еврокубках у России остался только «Спартак». Его судьбу и должны были решить сегодня, 215 февраля, спортивные чиновники. К счастью, к крайним мерам УЕФА прибегать не стала. «Красно-белые» выступят в 1/8 финала Лиги Европы, но на нейтральной территории.

Что происходит в других видах спорта?

Но не стоит думать, что санкции распространяются только на футбол. За последние несколько дней во многих видах спорта произошли серьёзные изменения.

Активнее всех, пожалуй, выступили баскетболисты. Все матчи Евролиги были перенесены, а многие клубы — «Барселона», «Жальгирис», «АСВЕЛ» официально заявили, что не будут выступать в России. Кроме того, эстонский «Калев» и польская «Зелена-Гура» покинули Единую Лигу ВТБ.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) пока к решительным мерам прибег лишь финский «Йокерит». Клуб отказался принимать участие в плей-офф Кубка Гагарина.

В зимних видах спорта также необходимо отметить Международную федерацию лыжного спорта, которая отменила все этапы в России, включая финал Кубка мира в Тюмени.

Ещё этап Кубка мира по фристайлу, который проходил в Челябинске, досрочно завершили из-за того, что иностранные спортсмены не вышли на старт.

Несколько часов назад выступила с официальным заявлением и «Формула-1». Они отметили, что в сложившейся непростой политической ситуации они не могу проводить соревнования в России и отменили этап Гран-при в Сочи в 2022 году. Кроме того, «Хаас» убрала с ливреи российский триколор и упоминание «Уралкалия». Кстати, этому примеру последовали в немецком клубе «Шаьлке-04». Они убрали надпись «Газпрома» с футбольных форм.

Автодром Каталонии, Барселона, тест-драйвы Формулы-1 2022 года в Барселоне, на снимке Никита Мазепин (Россия), команда «Уралкалий Хаас Ф1» Hasan Bratic/dpa/Global Look Press

В теннисе тоже произошли изменения. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) отказалась от «Челлленджера» в Москве", который должен был состояться 28 февраля.

И даже шахматный мир затронули санкции! Международная шахматная федерация отказалась проводить Всемирную шахматную Олимпиаду-2022 в России.

Но и это не всё. В ближайшее время абсолютно все спортивные состязания в России может могут получить бан. Как минимум, Международный олимпийский комитет (МОК) призвал все спортивные федерации перенести или отменить все соревнования на территории нашей страны и Белоруссии. А также отказываться от использования флагов наших стран на любых спортивных мероприятиях.

Картина неприятная. Но, кажется, дальше будет только хуже.