«Спартак» расстанется с Ерёменко

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Роман Ерёменко

Полузащитник московского «Спартака» Роман Ерёменко зимой покинет клуб, став свободным агентом.

Такое решение было принято во вторник на заседании совета директоров «красно-белых», сообщает «Спорт-Экспресс». Вопрос о дальнейшем сотрудничестве с рядом других футболистов будет решаться после первых сборов.

Финский хавбек провел в текущем розыгрыше чемпионата России четыре матча. Также на его счету две встречи в групповой стадии Лиги Европы.

Ерёменко присоединился к «Спартаку» по ходу сезона на правах свободного агента, он отбыл дисквалификацию за употребление запрещённых препаратов.