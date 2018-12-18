«Спартак» расстанется с Ерёменко

Полузащитник московского «Спартака» Роман Ерёменко зимой покинет клуб, став свободным агентом.
Такое решение было принято во вторник на заседании совета директоров «красно-белых», сообщает «Спорт-Экспресс». Вопрос о дальнейшем сотрудничестве с рядом других футболистов будет решаться после первых сборов.
Финский хавбек провел в текущем розыгрыше чемпионата России четыре матча. Также на его счету две встречи в групповой стадии Лиги Европы.
Ерёменко присоединился к «Спартаку» по ходу сезона на правах свободного агента, он отбыл дисквалификацию за употребление запрещённых препаратов.