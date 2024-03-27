«Спартак» призвали выгнать из команды доигравшегося до уголовки футболиста Экс-футболист Деменко: «Спартаку» лучше разорвать контракт с Промесом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Квинси Промес

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко считает, что клубу стоит расторгнуть контракт с форвардом Квинси Промесом, которого приговорили в Нидерландах к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде наркотиков. Он признался, что не видит разницы в игре красно‑белых с Промесом или без него.

«Спартак» может расторгнуть контракт с Промесом. У него столько проблем и дел. Может, лучше уже быстрее разорвать соглашение. Для «Спартака» это хороший игрок, много лет выступал. Но после всех этих моментов клуб, конечно, задумается, — считает Деменко.

Промеса арестовали в середине марта в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Он находился в ОАЭ на сборах вместе со «Спартаком». Футболист был задержан 29 февраля по подозрению в совершении ДТП с последующим оставлением места происшествия. После задержания спортсмена Амстердам направил запрос о его экстрадиции.

В Нидерландах его судили за причастность к торговле кокаином и нанесение ножевого ранения двоюродному брату на вечеринке. Суд приговорил Промеса к 6 и 1,5 года лишения свободы соответственно.

Как считает адвокат Сергей Жорин, в «Спартаке» все еще могут добиться отказа в экстрадиции Промеса в Нидерланды. По его словам, это возможно, если в документах об экстрадиции допущены серьезные процессуальные нарушения, которые нельзя устранить оперативно.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.