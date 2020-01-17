Здание Министерства спорта РФ Здание Министерства спорта РФ Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Сотрудники Министерства спорта Российской Федерации опровергли информацию, согласно которой все сотрудники ведомства должны написать заявления об увольнении.

Также в пресс-службе добавили, что речи о ликвидации министерства не идёт.

Ранее СМИ сообщили, что все сотрудники Минспорта напишут заявления на увольнение, а само ведомство будет ликвидировано и преобразовано в агентство.

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов предположил, что если член Совета по развитию физкультуры и спорта при президенте РФ Сергей Кущенко вдруг станет министром спорта, то он развалит российский спорт, писал NEWS.ru.

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