https://static.news.ru/photo/8373860a-393f-11ea-ada9-fa163e074e61_660.jpg Здание Министерства спорта РФ Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Сотрудники Министерства спорта Российской Федерации опровергли информацию, согласно которой все сотрудники ведомства должны написать заявления об увольнении.

Также в пресс-службе добавили, что речи о ликвидации министерства не идёт.

Ранее СМИ сообщили, что все сотрудники Минспорта напишут заявления на увольнение, а само ведомство будет ликвидировано и преобразовано в агентство.

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов предположил, что если член Совета по развитию физкультуры и спорта при президенте РФ Сергей Кущенко вдруг станет министром спорта, то он развалит российский спорт, писал NEWS.ru.