Сотрудники Министерства спорта Российской Федерации опровергли информацию, согласно которой все сотрудники ведомства должны написать заявления об увольнении.
Также в пресс-службе добавили, что речи о ликвидации министерства не идёт.
Ранее СМИ сообщили, что все сотрудники Минспорта напишут заявления на увольнение, а само ведомство будет ликвидировано и преобразовано в агентство.
Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов предположил, что если член Совета по развитию физкультуры и спорта при президенте РФ Сергей Кущенко вдруг станет министром спорта, то он развалит российский спорт, писал NEWS.ru.
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