Словаки вспомнили поражение от России перед матчем на МЧМ

https://news.ru/storage/news/e8a85fbae5fc4dcc45123137d3783c16/5f579930-c30f-49ed-87cf-793746e479f4_850.jpg Joel Marklund/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Адам Лишка

Нападающий молодежной сборной Словакии Адам Лишка прокомментировал предстоящий матч ¼ финала молодежного чемпионата мира-2019 против команды России.

«Я хотел играть против России, потому что сейчас у нас в составе 17 человек, игравших на юниорском чемпионате мира 2017 года. Тогда мы уступили России 2:3 в овертайме. Мы хорошо помним это и сейчас хотим победить», — приводит его слова Sports.ru.

Хоккеист добавил, что игра со сборной России для его команды — самая важная на турнире.

Молодёжный чемпионат мира проходит в Канаде. Встреча России и Словакии состоится 3 января в 6:30 по московскому времени.

Как писал News.ru, хоккеист «молодёжки» поведал о настрое на следующий матч.