Шипулин объяснил нападки Фуркада на Логинова

Бывший биатлонист сборной России Антон Шипулин высказал мнение о критике со стороны ведущих спортсменов в адрес россиянина Александра Логинова.
В частности, он обратил внимание на высказывания француза Мартена Фуркада, назвавшего победу россиянина позором и потребовавшего от Логинова извинений за употребление допинга в прошлом.
«Я всегда боролся с этим и неоднократно конфликтовал с Фуркадом из-за его позиции в отношении Александра. Мне кажется, это менталитет», — цитирует его RT.
Логинов отбывал двухлетнюю дисквалификацию после обнаружения в его пробах запрещённого препарата — рекомбинантного эритропоэтина. Биатлонист вернулся в спорт в ноябре 2016 года.
Накануне он выиграл первую в карьере личную золотую медаль на этапах Кубка мира. Эта победа стала для сборной России первой в сезоне.
News.ru сообщал, что защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА.