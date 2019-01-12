Шипулин объяснил нападки Фуркада на Логинова

https://news.ru/storage/news/053dab1b935ae60fae824e7cb0b8eed4/f3c68698-81b1-4d0e-84b2-ea97969837f2_850.jpg Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Антон Шипулин

Бывший биатлонист сборной России Антон Шипулин высказал мнение о критике со стороны ведущих спортсменов в адрес россиянина Александра Логинова.

В частности, он обратил внимание на высказывания француза Мартена Фуркада, назвавшего победу россиянина позором и потребовавшего от Логинова извинений за употребление допинга в прошлом.

«Я всегда боролся с этим и неоднократно конфликтовал с Фуркадом из-за его позиции в отношении Александра. Мне кажется, это менталитет», — цитирует его RT.

Логинов отбывал двухлетнюю дисквалификацию после обнаружения в его пробах запрещённого препарата — рекомбинантного эритропоэтина. Биатлонист вернулся в спорт в ноябре 2016 года.

Накануне он выиграл первую в карьере личную золотую медаль на этапах Кубка мира. Эта победа стала для сборной России первой в сезоне.

News.ru сообщал, что защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА.