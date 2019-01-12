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Шипулин объяснил нападки Фуркада на Логинова

Антон Шипулин Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Антон Шипулин

спорт [ версия для печати ]

Бывший биатлонист сборной России Антон Шипулин высказал мнение о критике со стороны ведущих спортсменов в адрес россиянина Александра Логинова.

В частности, он обратил внимание на высказывания француза Мартена Фуркада, назвавшего победу россиянина позором и потребовавшего от Логинова извинений за употребление допинга в прошлом.

«Я всегда боролся с этим и неоднократно конфликтовал с Фуркадом из-за его позиции в отношении Александра. Мне кажется, это менталитет», — цитирует его RT.

Логинов отбывал двухлетнюю дисквалификацию после обнаружения в его пробах запрещённого препарата — рекомбинантного эритропоэтина. Биатлонист вернулся в спорт в ноябре 2016 года.

Накануне он выиграл первую в карьере личную золотую медаль на этапах Кубка мира. Эта победа стала для сборной России первой в сезоне.

News.ru сообщал, что защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА.


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