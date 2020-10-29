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Сергей Шнуров вернётся в эфир «Матч ТВ»

15:07, 29 октября 2020 10
Сергей Шнуров Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сопредседатель Партии Роста и вокалист группы «Ленинград» Сергей Шнуров вернётся в эфир федерального спортивного телеканала «Матч ТВ».

Шнуров появится 1 ноября в праздничном выпуске программы «Все на Матч!», посвящённой пятилетию телеканала. Он вместе с бывшими футболистами сборной России Андреем Аршавиным, Владимиром Быстровым, музыкантом Василием Вакуленко (Баста) обсудит актуальные события 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает пресс-служба телеканала.

Рок-музыкант ранее был ведущим программы «Культ Тура» вместе с Евгением Савиным, выходившей на «Матч ТВ» с 2015 по 2017 год.

Ранее Сергей Шнуров сообщил, что не планирует участвовать в выборах в Госдуму. Он объяснил такое решение ленью, писал NEWS.ru.

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