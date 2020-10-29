Сергей Шнуров вернётся в эфир «Матч ТВ»

https://static.news.ru/photo/7351a8f2-19df-11eb-8bcd-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сопредседатель Партии Роста и вокалист группы «Ленинград» Сергей Шнуров вернётся в эфир федерального спортивного телеканала «Матч ТВ».

Шнуров появится 1 ноября в праздничном выпуске программы «Все на Матч!», посвящённой пятилетию телеканала. Он вместе с бывшими футболистами сборной России Андреем Аршавиным, Владимиром Быстровым, музыкантом Василием Вакуленко (Баста) обсудит актуальные события 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает пресс-служба телеканала.

Рок-музыкант ранее был ведущим программы «Культ Тура» вместе с Евгением Савиным, выходившей на «Матч ТВ» с 2015 по 2017 год.

Ранее Сергей Шнуров сообщил, что не планирует участвовать в выборах в Госдуму. Он объяснил такое решение ленью, писал NEWS.ru.