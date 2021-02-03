Сексистский скандал вспыхнул из-за слов главы оргкомитета Олимпиады-2021

https://static.news.ru/photo/1bc1a846-669f-11eb-9358-96000091f725_660.jpg Фото: Marijan Murat/Global Look Press

Впросак попал глава организационного комитета Олимпиады в Токио Есиро Мори. Он оказался в центре скандала после слов о том, что увеличение числа женщин в различных спорткомитетах и федерациях Японии сказывается на времени проведения заседаний. Якобы представительницы слабого пола слишком болтливы.

По словам японца, каждая женщина, приходя на заседание, хочет высказаться, поэтому всё затягивается на часы. После этих слов он столкнулся с жёсткой критикой в социальных сетях. Пользователи потребовали его отставки.

Есиро Мори, как пишет NHK, ранее занимал пост главы Федерации регби Японии, поэтому отдельное внимание он уделил своей альма-матер. Функционер отметил, что именно из-за роста количества женщин обсуждение вопросов на заседаниях федерации стало занимать в два раза больше времени.

В ходе заседания, посвящённого как раз борьбе с сексизмом, Мори не стали критиковать. Скандал начался уже после того, как его выступление попало в Интернет. Дело в том, что спортивный чиновник выступал на встрече, задача которой — увеличение количества женщин в комитете до 40%.

Олимпийские и Паралимпийские игры пройдут в Токио летом 2021 года. Об этом заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, писал ранее NEWS.ru. Он подчеркнул, что пандемия коронавируса, из-за которой Игры были перенесены с 2020 на 2021 год, идёт на спад.