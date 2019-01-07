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Отвергнутый «Спартаком» Самедов нашёл себе новый клуб

Александр Самедов Сергей Булкин/News.ru

Александр Самедов

спорт [ версия для печати ]

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Самедов продолжит карьеру в самарских «Крыльях Советов». Об этом сообщил директор по развитию клуба Александр Шикунов.

«Контракт с Самедовым пока будет рассчитан до конца сезона. Самедов с удовольствием откликнулся на наше предложение, никаких проблем не возникло», — сказал Шикунов «Р-Спорт».

Финансовые условия контракта не разглашаются.

Ранее «красно-белые» расторгли контракт с 34-летним игроком. Самедов провёл за «Спартак» 109 матчей и забил 15 мячей.

Как писал News.ru, назван самый дорогой футболист Европы.


#футбол #Спартак #АлександрСамедов
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