Известный футбольный агент Алексей Сафонов в эксклюзивном интервью News.ru подвел итоги уходящего года, найдя положительные моменты в спорте.

— Подходит к концу 2018 год. Каким в спортивном плане он вам запомнился?

— Чемпионат мира прошёл — большое событие для России. По крайней мере, поменяли мнение о том, что у нас в стране нечего посмотреть. Многие с большим восторгом отзываются о нашей стране.

— Какие три события вы бы могли выделить?

— Уже названный чемпионат мира, «Золотой мяч» Модрича, который смог прервать гегемонию Месси и Роналду. А также отметил бы и игру сборной России на домашнем мундиале. Мы прыгнули выше головы, чего многие не ожидали.

— Лучший спортсмен в России и в мире в 2018 году?

— Я был отметил Игоря Акинфеева, он безупречно провел чемпионат мира в составе национальной команды. Ещё выделил бы наших гимнастов, которые успешно выступили на чемпионате мира в Дохе. Особенно выделялся Артур Далалоян.

— Минувший год прошёл под знаком чемпионата мира. Удалось ли нам превзойти все ожидания?

— Великолепно организовали турнир, я сам с детьми ходил на игры, остался всем доволен. Всегда можно придраться к каким-то мелочам, но общий фон очень положительный. После товарищеского матча с Аргентиной организаторы сделали все, чтобы на матчах у нас было очень комфортно. Думаю, все получили прибыль от такого турнира.

Сергей Булкин/News.ru

— Чего стоит ждать, на ваш взгляд, от 2019 года?

— Во-первых, надо ждать нового президента Российского футбольного союза. В еврокубках, к сожалению, остались последние из могикан у нас. Начнутся отборочные на чемпионат Европы, серьезное испытание. Хотелось бы видеть больше молодых футболистов на поле, чтобы много перспективных ребят было в нашем чемпионате. Жду завершение истории с Мамаевым и Кокориным, ребята на футбольном поле принесут обществу гораздо больше пользы.

— К нам приходит Год свиньи. Стоит ли болельщикам «Спартака» рассчитывать на какие-то плюсы для себя?

— Сложно говорить. Не стал бы говорить, что осень команда провалила. «Спартак» вполне может замахнуться на золотые медали, у «Зенита» был солидный отрыв, но он был растерян. От ЦСКА ведь тоже никто ничего не ждал после обновления, но «армейцы» показали, что конкурентоспособны. Ждём также популяризации футбола, который продолжит развиваться после проведения чемпионата мира. Надеюсь, что мы придём к тому, что футбол снова придёт во дворы. Чтобы у нас было поколение не киберспортсменов, а реальных футболистов.

— Истории с Кокориным и Мамаевым, а также развод Глушакова не слишком ли испортили позитивный фон от 2018-го?

— Иногда журналисты ищут жареное везде. Сколько у нас семей в стране разводится? Семейная жизнь — это табу, и не от большого ума она выносится на обозрение общества. Надо разбираться в себе. А у Мамаева и Кокорина всё намного серьезнее, но я думаю, что ребята полностью осознали вину и готовы понести здравое наказание и возместить ущерб.