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Чемпионат и первенство России по конным пробегам
Спорт

С соблюдением мер безопасности: состязания по конным пробегам в Подмосковье

19:43, 26 июня 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Подмосковье 26 июня проходит чемпионат и первенство России по конным пробегам. На старт вышли спортсмены из 15 регионов. В общей сложности на турнир заявлено 90 спортивных пар различных возрастных категорий на предельные по выносливости и сложности дистанции: 160 км, 120 км и 100 км. Комментирует состязания российский телеведущий Дмитрий Губерниев.

Соревнования пройдут при полном соблюдении обязательных мер противоэпидемической безопасности. Будут соблюдены все необходимые требования к профессиональным соревнованиям, включая работу судейской коллегии и ветеринарной комиссии.

Чемпионат и первенство России по конным пробегам

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпионат и первенство России по конным пробегам

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпионат и первенство России по конным пробегам

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпионат и первенство России по конным пробегам

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпионат и первенство России по конным пробегам

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпионат и первенство России по конным пробегам

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпионат и первенство России по конным пробегам

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпионат и первенство России по конным пробегам

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпионат и первенство России по конным пробегам

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпионат и первенство России по конным пробегам

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпионат и первенство России по конным пробегам

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпионат и первенство России по конным пробегам

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпионат и первенство России по конным пробегам

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпионат и первенство России по конным пробегам

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпионат и первенство России по конным пробегам

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпионат и первенство России по конным пробегам

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпионат и первенство России по конным пробегам

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпионат и первенство России по конным пробегам

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпионат и первенство России по конным пробегам

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпионат и первенство России по конным пробегам

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпионат и первенство России по конным пробегам

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпионат и первенство России по конным пробегам

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпионат и первенство России по конным пробегам

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпионат и первенство России по конным пробегам

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпионат и первенство России по конным пробегам

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпионат и первенство России по конным пробегам

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпионат и первенство России по конным пробегам

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпионат и первенство России по конным пробегам

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпионат и первенство России по конным пробегам

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпионат и первенство России по конным пробегам

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпионат и первенство России по конным пробегам

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпионат и первенство России по конным пробегам

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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