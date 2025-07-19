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19 июля 2025 в 12:57

Россию отчаянно хотят вернуть в «международную гандбольную семью»

Международная федерация гандбола попросила МОК вернуть Россию в мировой гандбол

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Международная федерация гандбола обратилась к МОК с предложением о возвращении сборных России и Белоруссии на соревнования, сообщила пресс-служба Белорусской федерации гандбола. Организация передала письмо главы IHF Хассана Мустафы.

IHF обращалась в МОК, подчеркнув от имени всей международной гандбольной семьи важность участия российских и белорусских команд в международных соревнованиях по гандболу в интересах дальнейшего развития и популяризации нашего любимого вида спорта во всем мире, — говорится в письме.

Ранее российские спортсмены вернулись на чемпионат мира по водным видам спорта после шестилетнего перерыва. Соревнования в Сингапуре начались 11 июля и закончатся 3 августа. Однако ватерполисты и хайдайверы не смогут участвовать из-за рекомендаций МОК, запрещающих российским атлетам выступать в командных дисциплинах.

Пловчиха Лина Белинене до этого заявила, что во время награждения победителей Всемирных игр ветеранов спорта на Тайване литовцы отказались стоять на пьедестале с россиянами. Она назвала спортсменов из России «недружелюбными соседями». Белинене добавила, что россияне хотели сделать с ними общую фотографию, но литовцы отказались. Выступали россияне под своим флагом, заключила литовка.

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