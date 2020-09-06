Россиянка Любич выиграла бронзу на первенстве Европы по гребле

Россиянка Анастасия Любич заняла третье место на первенстве Европы по академической гребле среди одиночек не старше 23 лет. Состязание прошли в Дуйсбурге (Германия) с 5 по 6 сентября.
Золотую медаль завоевала Аннета Кириду из Греции, серебряная медаль у немки Александры Фестер.
Спортсменки Марина Рубцова, Дарья Кукушкина, София Буданова, Елена Захватова, Анна Ковтун, Алла Неустроева, Елена Данилюк и Елена Шапурова в составе сборной России завоевали бронзовую медаль в составе восьмёрок. Победительницей стала сборная Германии, серебро — у Румынии.
NEWS.ru писал, что чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ был отменён из коронавирусной инфекции. Соревнования должны были состояться в румынском Баскове с 15 по 18 октября.
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