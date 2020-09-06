Россиянка Любич выиграла бронзу на первенстве Европы по гребле

Фото: Heiko Becker via www.imago-image.de/Global Look Press

У российского велогонщика Павла Свешникова, умершего в Москве во время групповой гонки 4 сентября, имелись проблемы со здоровьем. Об этом на следующий день после кончины спортсмена на церемонии в память о нём на столичном велотреке в Крылатском сообщил президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

По его словам, все причастные сейчас вспоминают трагические события, произошедшие накануне. Как отметил Екимов, за его собственную жизнь тоже было много моментов, когда чувствовалось некое недомогание. Он и сам не...