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Россиянка Любич выиграла бронзу на первенстве Европы по гребле

20:29, 06 сентября 2020
Первенство Европы по академической гребле в Дуйсбурге Первенство Европы по академической гребле в Дуйсбурге Фото: Heiko Becker via www.imago-image.de/Global Look Press

Россиянка Анастасия Любич заняла третье место на первенстве Европы по академической гребле среди одиночек не старше 23 лет. Состязание прошли в Дуйсбурге (Германия) с 5 по 6 сентября.

Золотую медаль завоевала Аннета Кириду из Греции, серебряная медаль у немки Александры Фестер.

Спортсменки Марина Рубцова, Дарья Кукушкина, София Буданова, Елена Захватова, Анна Ковтун, Алла Неустроева, Елена Данилюк и Елена Шапурова в составе сборной России завоевали бронзовую медаль в составе восьмёрок. Победительницей стала сборная Германии, серебро — у Румынии.

NEWS.ru писал, что чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ был отменён из коронавирусной инфекции. Соревнования должны были состояться в румынском Баскове с 15 по 18 октября.

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