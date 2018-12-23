Россиянин стал худшим на КМ и пожаловался на стресс

https://news.ru/storage/news/02596a83014850eb358378347b1c8b13/d4f1bc9c-cdcd-47f0-ac2c-03013523e675_850.jpg Matthias Balk/Global Look Press

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в масс-старте на третьем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Он финишировал 30-м, упав на одном из спусков и сломав лыжу.

Елисеев допустил 8 промахов. Он также пожаловался на плохой ход запасной лыжи.

«Лыжа просто зарылась в очень глубокий снег и сломалась. Сначала лыжа сломалась — потом я упал. Что произошло на стрельбе — не готов сказать. Был очень большой стресс», — сказал он в эфире «Матч ТВ».

Всего в гонке принимали участие 30 спортсменов. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё (37,25.2). Вторым финишировал француз Кантен Фийон-Майе (+46,5), замкнул тройку россиянин Евгений Гараничев (+54,1).

Как писал News.ru, Логинов сохранил второе место в общем зачёте Кубка мира.