https://static.news.ru/photo/18a3cb26-2bd6-11ea-9fce-fa163e074e61_660.jpg Сергей Устюгов Фото: Hendrik Schmidt/ZB/Global Look Press

Российские лыжники заняли весь подиум в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.

Первым к финишу пришёл Сергей Устюгов. Он преодолел дистанцию за 31 минуту 2,5 секунды. Второе и третье места заняли Иван Якимушкин и Александр Большунов. Своему коллеге они уступили 22,6 и 29 секунд соответственно.

Результаты россиян прокомментировал олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков. Он не удивился победе Устюгова и при этом отметил достижения Якимушкина и Большунова. Он также напомнил, что гонок впереди ещё много и спортсменам необходимо двигаться дальше, сообщает РИА новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Устюгов победил в масс-старте свободным стилем на первом этапе лыжной гонки «Тур де Ски» в Швейцарии. До финиша он дошёл за 33 минуты 19,1 секунды.