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Личный тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой канадец Брайан Орсер расстроен вынужденным снятием его подопечной с чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске из-за проблем с коньками.

Медведева была ​в фантастической форме. Конькам всего несколько недель, поэтому мы не ожидали этого. Это трагически ужасно после тяжелой работы, — цитирует Орсера Sport24. Медведева выступала с короткой программой в...