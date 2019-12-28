Россиянин Сергей Устюгов победил в масс-старте свободным стилем на первом этапе многодневной лыжной гонки «Тур де Ски», который проходит в Швейцарии.
Спортсмен преодолел дистанцию 14 км за 33 минуты 19,1 секунды. Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо (+4,0). Третьим стал ещё один россиянин Александр Большунов (+4,0). Обладателя второго места определил фотофиниш.
Ранее норвежка Тереза Йохауг выиграла гонку с общего старта свободным стилем на первом этапе «Тур де Ски». Второе место заняла её соотечественница Хейди Венг, третье — Эбба Андерссон из Швеции. Лучшая из россиянок Наталья Непряева заняла шестое место, писал NEWS.ru.
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