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Россияне Махачев и Царукян одержали победы на турнире UFC

Россияне Ислам Махачев и Арман Царукян одержали досрочные победы на турнире UFC
10:13, 27 февраля 2022
Россияне Махачев и Царукян одержали победы на турнире UFC Ислам Махачев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев одержал победу в главном событии турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) над американцем Бобби Грином. Россиянин победил техническим нокаутом в первом раунде.

Изначально Махачев должен провести встречу с Бенеилом Дариушом, но тот снялся с турнира, сославшись на травму. В результате, Махачев одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении.

В другом поединке вечера ещё один представитель России Арман Царукян оказался сильнее испанца Йоэля Альвареса. Российский спортсмен победил во втором раунде техническим нокаутом. Эта победа стала для Царукяна 18-й в смешанных единоборствах при двух поражениях.

Ранее российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник подписал контракт на бой со шведом Илиром Латифи. Поединок состоится на турнире UFC Fight Night 26 марта.

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