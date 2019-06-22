Россияне Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов завоевали золотые медали на турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте на Европейских играх.
В финале российские стрелки победили команду Сербии со счётом 17:9.
Это золото стало первым для сборной на белорусских Евроиграх.
II Европейские игры — 2019 проходят в столице Белоруссии с 21 по 30 июня 2019 года. Там будет разыграно 199 комплектов медалей в 15 видах спорта.
Глава ОКР Станислав Поздняков рассказал о тщательном допинг-тестировании российских спортсменов, отправляющихся на Европейские игры, ранее писал News.ru.