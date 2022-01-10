Российский биатлонист захотел выиграть олимпийское золото в сноуборде

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о желании перейти в сноубординг после Олимпиады-2026 в Италии. Об этом спортсмен признался в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Я бы хотел завоевать олимпийское золото в сноубординге. Допустим, если все сложится отлично с биатлоном, то я бы хотел поменять спорт после Игр в Италии, – сказал Серохвостов.

Биатлонист отметил, что на сноуборде в прошлом году «он катался по восемь часов каждый день в течение двух недель».

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине. Сейчас мужская квота сборной России на турнир составляет шесть человек, а Серохвостов занимает 26-е место в общем зачете Кубка мира. Это третий результат в российской команде. Выше Даниила располагаются только Эдуард Латыпов и Александр Логинов.

Игры-2026 года должны состояться в итальянском Милане и Кортине-д’Ампеццо.

В заключительной гонке в рамках пятого этапа Кубка мира в Оберхофе Серохвостов занял 32-е место.